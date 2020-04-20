Латвийцы ополчились на главу МИД за русский язык

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в воскресенье, 19 апреля, поздравил православных с Пасхой на русском языке. Соответствующую запись он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой православных Латвии и мира! Христос воскресе!» — написал глава внешнеполитического ведомства.

Материалы по теме «Можно кричать караул» Потеря работы, упадок бизнеса и миллиардные долги — как Прибалтика противостоит коронавирусу

В ответ часть пользователей соцсети оставила гневные комментарии. Они ополчились на главу МИД Латвии за использование русского языка. Некоторые напомнили Ринкевичу, что среди православных есть не только русские, но и украинцы, белорусы и литовцы. Один из комментаторов назвал министра иностранных дел Латвии «путинистом».

Русский язык является родным почти для 40 процентов жителей Латвии.

Ранее власти республики отказались проводить референдум по вопросу о возможности получения образования в Латвии на русском языке. Подписи хотела собрать партия «Новое согласие». Согласно недавно принятому закону, в школах, где учатся национальные меньшинства, большинство предметов должно преподаваться на латышском — русский остается только на уроках русского языка и литературы, а также «предметов, связанных с культурой и историей». Окончательно реформа вступит в действие с 1 сентября 2021 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!