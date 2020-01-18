В Латвии возмутились из-за русскоговорящих жителей

Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.

«Почему в Болдерае, везде, куда я иду — и к врачам, и в другие места, — со мной говорят по-русски?» — написала местная жительница. Она добавила, что всегда здоровается и начинает разговор по-латышски, однако часто получает ответ на русском. По словам женщины, подобные ситуации вызывают у нее «недоумение».

Пользователи поддержали женщину в комментариях, обвинив в происходящем «не приведенное в порядок законодательство».

Ранее Латвия отказалась проводить референдум об образовании на русском языке. Подписи хотела собрать партия «Новое согласие». В школах, где учатся национальные меньшинства, большинство предметов по новому закону страны должны преподаваться на латышском — русский остается только на уроках русского языка и литературы, а также «предметов, связанных с культурой и историей». Окончательно реформа вступит в действие к 1 сентября 2021 года.

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