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Бывший президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

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Андрис Берзиныш
Андрис Берзиныш

Бывший президент Латвии Андрис Берзиньш раскритиковал отношение к русскому языку в стране. Его слова приводит Neatkarīgā Rīta.

Он заявил, что ни в одном государстве не борются с языками. По его мнению, Латвии следует использовать все языки, на котором говорит население. «Ни нация, ни язык не являются врагами. Можно спорить о системе, но не о народе», — отметил политик.

Берзиньш также заявил, что в Латвии существует проблема в сфере образования, и в результате школьники знают английский язык лучше латышского.

Ранее Латвия отказалась проводить референдум об образовании на русском языке. Подписи хотела собрать партия «Новое согласие». По новому закону страны, в школах, где учатся национальные меньшинства, большинство предметов должно преподаваться на латышском — русский остается только на уроках русского языка и литературы, а также «предметов, связанных с культурой и историей». Окончательно реформа вступит в действие с 1 сентября 2021 года.

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