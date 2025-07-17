Над Воронежем уничтожили еще несколько беспилотников

Гусев сообщил об уничтожении над Воронежем и пригородом еще минимум пяти БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили по меньшей мере пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Воронежем и пригородом. Об этом в четверг, 17 июля, в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Повреждены как минимум четыре квартиры. В одной из них выбита оконная рама, разрушена стена, еще в двух выбиты стекла и поврежден фасад. В одной квартире нарушена целостность остекления.

«Жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры. Для них организуется пункт временного размещения. На месте происшествия работают оперативные службы», — указал глава российского региона, напомнив, что опасность атаки беспилотников в области сохраняется.

Ранее сообщалось, что БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в многоэтажный дом в Воронеже. Дрон врезался в верхние этажи дома в районе улицы Айвазовского.