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04:14, 17 июля 2025Россия

Над Воронежем уничтожили еще несколько беспилотников

Гусев сообщил об уничтожении над Воронежем и пригородом еще минимум пяти БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили по меньшей мере пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Воронежем и пригородом. Об этом в четверг, 17 июля, в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Повреждены как минимум четыре квартиры. В одной из них выбита оконная рама, разрушена стена, еще в двух выбиты стекла и поврежден фасад. В одной квартире нарушена целостность остекления.

«Жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры. Для них организуется пункт временного размещения. На месте происшествия работают оперативные службы», — указал глава российского региона, напомнив, что опасность атаки беспилотников в области сохраняется.

Ранее сообщалось, что БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в многоэтажный дом в Воронеже. Дрон врезался в верхние этажи дома в районе улицы Айвазовского.

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