Извращенец установил шесть скрытых камер в туалетах курортного города

В США мужчина установил шесть скрытых камер в женских туалетах и попался

В США мужчина установил скрытые камеры в женских туалетах на набережной курортного города в штате Нью-Джерси и попался из-за неожиданной помощи жене по дому. Об этом сообщает WPVI-TV.

В понедельник, 14 июля, городской суд Ошен-Сити постановил заключить 38-летнего Гарольда Перкинса под стражу без права выхода под залог до начала судебного процесса. Перкинс был задержан 20 июня в Филадельфии благодаря автоматической системе распознавания автомобильных номеров.

Мужчину обвиняют в установке шести скрытых камер в женских туалетах на набережной Ошен-Сити. Согласно данным следствия, извращенец прибыл в город 12 июня и разместил в уборных скрытые устройства, замаскированные под шариковые ручки. При этом Перкинс изменял внешность при помощи шляп и солнцезащитных очков, перемещаясь от одного туалета к другому. Чтобы не оставлять отпечатки пальцев и следы ДНК, он использовал перчатки. Несмотря на это, его удалось опознать по записям камер наблюдения.

Жертвами извращенца стали несколько посетительниц уборных, а также как минимум один ребенок. Жена Перкинса рассказала следствию, что за день до установки камер в Ошен-Сити, он с необычным рвением брался выносить мусор. Женщина предположила, что ему хотелось скрыть от нее выброшенные упаковки от скрытых камер.

Американца обвинили во вторжении в частную жизнь и создании угрозы благополучию детей.

Ранее в Индии возбудили дело против арендодателя из штата Уттар-Прадеш, который установил скрытую камеру в ванной квартирантки. Женщина самостоятельно разоблачила извращенца.

