Арендодатель подглядывал за квартиранткой и попытался изнасиловать ее после разоблачения

В Индии возбудили дело против арендодателя из штата Уттар-Прадеш, который установил скрытую камеру в ванной квартирантки. Об этом сообщает The Times of India (TOI).
Жительница города Лакхнау обнаружила шпионское устройство в ванной комнате съемной квартиры 24 июня. Камера была подключена к сети Wi-Fi и вела постоянную трансляцию. Как только индианка отключила камеру, в квартиру явился владелец квартиры.
Сразу же после разоблачения мужчина начал извиняться за то, что подглядывал. Однако, когда пострадавшая пригрозила обратиться в полицию, он набросился на нее и попытался изнасиловать. Женщине удалось убежать и запереться в комнате. После этого арендодатель начал угрожать, что изнасилует ее сестер и расправится с матерью.
В итоге индианка сумела спастись и обратилась в полицию. В отношении мужчины начали проверку. Власти не уточнили, арестовали ли подозреваемого.
Ранее сообщалось, что в США арестовали извращенца из штата Огайо, который дважды попался на установке скрытых камер в доме знакомой. После первого разоблачения мужчина извинился.