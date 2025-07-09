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06:30, 9 июля 2025Из жизни

Арендодатель подглядывал за квартиранткой и попытался изнасиловать ее после разоблачения

TOI: В Индии мужчина установил скрытую камеру в ванной квартирантки
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

В Индии возбудили дело против арендодателя из штата Уттар-Прадеш, который установил скрытую камеру в ванной квартирантки. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Жительница города Лакхнау обнаружила шпионское устройство в ванной комнате съемной квартиры 24 июня. Камера была подключена к сети Wi-Fi и вела постоянную трансляцию. Как только индианка отключила камеру, в квартиру явился владелец квартиры.

Сразу же после разоблачения мужчина начал извиняться за то, что подглядывал. Однако, когда пострадавшая пригрозила обратиться в полицию, он набросился на нее и попытался изнасиловать. Женщине удалось убежать и запереться в комнате. После этого арендодатель начал угрожать, что изнасилует ее сестер и расправится с матерью.

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В итоге индианка сумела спастись и обратилась в полицию. В отношении мужчины начали проверку. Власти не уточнили, арестовали ли подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в США арестовали извращенца из штата Огайо, который дважды попался на установке скрытых камер в доме знакомой. После первого разоблачения мужчина извинился.

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