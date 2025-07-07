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06:30, 7 июля 2025Из жизни

Извращенец дважды установил скрытые камеры в доме девушки

WKRC: В США мужчина дважды установил скрытые камеры в доме девушки и попался
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Boxyray / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали извращенца из штата Огайо, который дважды попался на установке скрытых камер в доме знакомой. Об этом сообщает телеканал WKRC.

В центре скандала оказался Тристан Браквилл из населенного пункта Грин. Впервые его жертва обнаружила скрытую камеру за решеткой вентиляции у себя в спальне в октябре 2024 года. Девушка написала Браквиллу и потребовала объяснений.

Мужчина ответил, что подобное больше не повторится. Однако в марте пострадавшая нашла новую камеру в своем доме. На этот раз она была установлена в вентиляции в ванной комнате. Устройство работало в режиме трансляции.

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Барквилла арестовали в воскресенье, 29 июня, по обвинению в вуайеризме. Ему назначен залог в размере 10 тысяч долларов.

Ранее в США сотрудница склада из штата Алабама разоблачила извращенца-неудачника, который установил скрытую камеру в туалете. Она обнаружила устройство сразу же после того, как мужчина спрятал его.

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