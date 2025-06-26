Женщина обнаружила скрытую камеру в туалете на работе и разоблачила извращенца-неудачника

В США сотрудник склада установил скрытую камеру в женском туалете и попался

В США сотрудница склада из штата Алабама разоблачила извращенца-неудачника, который установил скрытую камеру в туалете. Об этом пишет WALA-TV.

Инцидент произошел в городе Глаф-Шорс еще в апреле, однако известно о нем стало только сейчас. Женщина, работающая на складе сети ресторанов Hangout, пошла в туалет и обратила внимание на подозрительный предмет под раковиной.

Американка обнаружила, что это включенная видеокамера GoPro. Устройство успело снять, как женщина входит в туалет. Кроме того, установивший камеру Брендан Смит, также сотрудник склада, сам попал в кадр. На записи было видно, как он поправляет камеру, направляя ее на унитаз.

Других записей в памяти устройства не было. Женщина сдала камеру руководству. Смита уволили. Как рассказали в компании, он не успел заснять никого, кроме себя и разоблачившей его женщины. В данный момент мужчина дожидается суда.

Ранее в индийском городе Чандигарх женщина разоблачила владельца спа-салона, который подглядывал за голыми клиентками. Извращенец установил скрытую камеру в раздевалке.