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06:30, 26 июня 2025Из жизни

Женщина обнаружила скрытую камеру в туалете на работе и разоблачила извращенца-неудачника

В США сотрудник склада установил скрытую камеру в женском туалете и попался
Никита Савин
Никита Савин

Фото: photo_chaz / Getty Images

В США сотрудница склада из штата Алабама разоблачила извращенца-неудачника, который установил скрытую камеру в туалете. Об этом пишет WALA-TV.

Инцидент произошел в городе Глаф-Шорс еще в апреле, однако известно о нем стало только сейчас. Женщина, работающая на складе сети ресторанов Hangout, пошла в туалет и обратила внимание на подозрительный предмет под раковиной.

Американка обнаружила, что это включенная видеокамера GoPro. Устройство успело снять, как женщина входит в туалет. Кроме того, установивший камеру Брендан Смит, также сотрудник склада, сам попал в кадр. На записи было видно, как он поправляет камеру, направляя ее на унитаз.

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Других записей в памяти устройства не было. Женщина сдала камеру руководству. Смита уволили. Как рассказали в компании, он не успел заснять никого, кроме себя и разоблачившей его женщины. В данный момент мужчина дожидается суда.

Ранее в индийском городе Чандигарх женщина разоблачила владельца спа-салона, который подглядывал за голыми клиентками. Извращенец установил скрытую камеру в раздевалке.

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