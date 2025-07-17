РИА Новости: Командиры ВСУ имеют татуировки со свастикой

В командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть те, кто имеют татуировки со свастикой. Об этом сообщил журналистам РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский.

По его словам, в командовании царит русофобское настроение и присутствует дух фашизма, а у некоторых в командовании были татуировки с изображениями трезубцев и свастики. Пленный отмечает, что подобные настроения имели командиры без боевого опыта.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина развернул украинский флаг со свастикой. По данным местных СМИ, его действиями заинтересовались в полиции: сотрудники начали розыск. С какой целью мужчина сделал это, пока неизвестно. В июле также стало известно, что на Украине продают военную одежду с нацистской символикой.