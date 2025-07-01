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07:41, 1 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о продаже на Украине одежды с фашистской символикой

РИА Новости: На Украине продают военную одежду с нацистской символикой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

На страницах украинских интернет-магазинов в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которые продают предметы экипировки для военнослужащих, заметили одежду с гербом нацистской Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом вместо свастики в дубовом венке на гербе изображен герб Украины. В комментариях под публикацией отметили, что украинцы считают себя «ненацистами», однако выпускают военную одежду с подобной символикой.

«Украинцы: "Мы не нацисты". Также украинцы: "Сделаем нацистские шорты"», — отметил обладатель ника thecavedoctrine.

Ранее на Украине подростки сделали нацистское приветствие у памятника Холокосту. Они также сняли фотографию на фоне памятника в Дробицком Яре.

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