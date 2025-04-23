На Украине подростки сделали нацистское приветствие у памятника Холокосту

В Харькове подростки сделали нацистский жест на фоне мемориала Холокосту

На Украине подростки сделали нацистский жест на фоне мемориала павшим от рук нацистов во время Холокоста. О произошедшем в Харькове пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Фото сделано на фоне памятника в Дробицком Яре. Двое неизвестных днем встали возле монумента, где также изображена шестиконечная звезда Давида.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал правоохранителей найти правонарушителей. «Эти трое — не “мальчики”, не “шутки”, не “глупость”. Обращаюсь к правоохранителям — найдите их», — написал градоначальник. Нацполиция Украины завело уголовное дело.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер потребовал не допускать президента Украины Владимира Зеленского до церемоний памяти жертв холокоста.