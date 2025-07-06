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23:11, 6 июля 2025Бывший СССР

В Киеве мужчина развернул украинский флаг со свастикой

«Страна»: В Киеве мужчина развернул украинский флаг с нацистской символикой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Киеве мужчина развернул украинский флаг со свастикой, об этом сообщает издание «Страна.ua».

«В Киеве на Печерске неизвестный мужчина развернул украинский флаг с нацистской символикой», — говорится в публикации. На полотне изображена свастика в круге на фоне синей и желтой полос.

Издание со ссылкой на местные паблики уточнило, что мужчину разыскивает полиция. Цель его акции на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что на страницах украинских интернет-магазинов, которые продают предметы экипировки для военнослужащих, заметили одежду с гербом нацистской Германии.

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