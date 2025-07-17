Трое детей получили ранения после атаки украинского БПЛА на Воронеж

Губернатор Гусев: Трое детей получили ранения после атаки БПЛА на Воронеж

Трое детей получили ранения после атаки украинского БПЛА по многоэтажному жилому дому в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Двое подростков 2009 и 2013 годов рождения были госпитализированы с травмами головы. Девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног врачи оказали помощь на месте.

Повреждены как минимум четыре квартиры. Жильцы одного из подъездов пострадавшего дома уже покинули свои квартиры, для них организуется пункт временного размещения.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в многоэтажный дом в Воронеже ранее 17 июля. Дрон врезался в верхние этажи дома в районе улицы Айвазовского. По словам местных жителей, сначала раздался грохот, а затем повалил густой дым.