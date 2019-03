Латвийский певец возмутился из-за русского языка в самолете

Латвийский певец Лаурис Рейникс возмутился из-за некорректных фраз, которыми встречают и провожают его соотечественников на борту Turkish Airlines. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

По словам артиста, во время полета пассажиров поприветствовали английским выражением «Welcome on board of a flight to Riga in Letonya» (Добро пожаловать на борт до Риги в Латвии). Однако Letonya — обозначение Латвии по-турецки, поэтому предложение, по мнению Рейкинса, звучит бессмысленно.

Он также обратил внимание на фразу «Bye, bye and do svidanye», которую произносят бортпроводники после посадки самолета. Певец порекомендовал авиакомпании заменить ее на «Bye, bye and uzredzēšanos!», что означало бы прощание на латвийском языке.

Turkish Airlines прокомментировала замечание Рейникса и заверила, что восприняла его жалобу серьезно. Сотрудники авиакомпании пообещали провести проверку.

В июне 2018 года Латвия полностью запретила образование на русском языке. Запрет объясняется тем, что государство регулирует сферу образования и критерии аккредитации образовательных программ, поэтому оно вправе определять и язык, на котором будет вестись обучение.

Русский язык является вторым по распространенности в Латвии. Дома на нем разговаривают 37 процентов жителей страны.

