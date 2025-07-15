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17:17, 15 июля 2025Интернет и СМИ

Собчак высказалась о попытке покушения на нее словами «сложно жить»

Собчак заявила, что ей сложно жить с информацией о готовившемся на нее покушении
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала сорванную в 2023 году попытку покушения на нее и главреда RT Маргариту Симоньян. В своем Telegram-канале она высказалась о готовившемся преступлении словами «сложно жить».

«Жить, скажу я вам, с этой информацией (о попытке покушения — прим. «Ленты.ру») сложно. Когда охрана — не для понтов, как у рэперов, а реальная необходимость», — заявила Собчак.

13 июля сообщалось, что дело о покушении на Собчак и Симоньян пополнилось тремя новыми фигурантами. Все они несовершеннолетние. Позднее стало известно, что один из обвиняемых на момент задержания учился в восьмом классе школы.

В июле 2023 года ФСБ предотвратила подготовку покушения на Симоньян и Собчак. Расправиться с журналистками собирались члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины. Их задержали в Москве и Рязанской области, в ходе допросов они подтвердили, что готовили преступления за вознаграждение.

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