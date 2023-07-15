ФСБ предотвратила убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Кто готовил преступления по заказу СБУ?
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили убийства главного редактора телеканала RT и и Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, а также журналистки Ксении Собчак. Об этом в субботу, 15 июля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
В ЦОС ФСБ отметили, что убийства были предотвращены в ходе совместной работы со Следственным комитетом России (СКР) и МВД России.
Убийства готовили неонацисты по заказу СБУ
По данным ФСБ России, громкие преступления, жертвами которых должны были стать Маргарита Симоньян и Ксения Собчак, готовили украинские спецслужбы. При этом разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак вели члены неонацистской группировки «Параграф-88».
Они были задержаны 14 июля в Москве и Рязанской области
В ФСБ отметили, что в ходе следствия члены «Параграфа-88» подтвердили подготовку покушений по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). При этом за каждое преступление им обещали вознаграждение в 1,5 миллиона рублей.
У задержанных изъяли автомат и ножи
В ходе следственных действий у задержанных членов «Параграфа-88» изъяли автомат Калашникова с 90 патронами, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники. Также были изъяты шевроны и флаги с символикой нацистов, нацистская литература, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей преступные намерения подозреваемых.
В настоящее время сотрудники СКР планируют возбудить в отношении задержанных уголовные дела с экстремистской и террористической окраской.
Маргарита Симоньян прокомментировала операцию ФСБ
Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на информацию о том, что ФСБ России предотвратила покушения на нее и журналистку Ксению Собчак.
ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!