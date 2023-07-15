ФСБ предотвратила убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Кто готовил преступления по заказу СБУ?

«Лента.ру»: ФСБ предотвратила убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили убийства главного редактора телеканала RT и и Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, а также журналистки Ксении Собчак. Об этом в субботу, 15 июля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В ЦОС ФСБ отметили, что убийства были предотвращены в ходе совместной работы со Следственным комитетом России (СКР) и МВД России.

Убийства готовили неонацисты по заказу СБУ

По данным ФСБ России, громкие преступления, жертвами которых должны были стать Маргарита Симоньян и Ксения Собчак, готовили украинские спецслужбы. При этом разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак вели члены неонацистской группировки «Параграф-88».

Они были задержаны 14 июля в Москве и Рязанской области

В ФСБ отметили, что в ходе следствия члены «Параграфа-88» подтвердили подготовку покушений по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). При этом за каждое преступление им обещали вознаграждение в 1,5 миллиона рублей.

У задержанных изъяли автомат и ножи

В ходе следственных действий у задержанных членов «Параграфа-88» изъяли автомат Калашникова с 90 патронами, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники. Также были изъяты шевроны и флаги с символикой нацистов, нацистская литература, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей преступные намерения подозреваемых.

В настоящее время сотрудники СКР планируют возбудить в отношении задержанных уголовные дела с экстремистской и террористической окраской.

Маргарита Симоньян прокомментировала операцию ФСБ

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на информацию о том, что ФСБ России предотвратила покушения на нее и журналистку Ксению Собчак.