Симоньян прокомментировала предотвращение покушения на нее

Симоньян словами «следили за мной» прокомментировала предотвращение покушения на нее

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала информацию о том, что ФСБ России предотвратила покушения на нее и журналистку Ксению Собчак. По словам главреда, злоумышленники следили за ней и знали все ее адреса.

«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!» — написала Симоньян.

О том, что ФСБ предотвратила покушения на Симоньян и Собчак, стало известно ранее 15 июля. Уточнялось, что расправиться с журналистками собирались члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины. Злоумышленников задержали 14 июля в Москве и Рязанской области, в ходе допросов они подтвердили подготовку покушений. За каждое преступление им обещали вознаграждение в 1,5 миллиона рублей.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета России планируют возбудить в отношении задержанных уголовные дела с экстремистской и террористической окраской.

В мае главред RT сообщила, что на ее имя на работу была прислана бандероль со следами взрывчатки. Позднее Симоньян опубликовала фотографию посылки и уточнила, что в ней не оказалось взрывного устройства.