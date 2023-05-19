Симоньян раскрыла содержимое бандероли на ее имя со следами взрывчатки

Главред RT Симоньян заявила, что в бандероли была секс-игрушка

Главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что в бандероли со следами взрывчатки, пришедшей на ее имя к ней на работу, находилась секс-игрушка. Содержимое посылки она раскрыла в своем Telegram-канале.

Симоньян пояснила, что бандероль была прислана из Гонконга. По словам главреда RT, в ней не оказалось взрывного устройства.

Она также опубликовала фото содержимого посылки, на котором изображен продолговатый предмет голубого цвета. «Говорят, это некая "вибропуля" для сексуальных приключений. А по мне, так пенал какой-то. Моя жизнь становится все увлекательнее», — добавила медиаменеджер.

Симоньян сообщила о том, что на ее имя на работу была прислана бандероль, днем в пятницу, 19 мая. Главред RT заявила, что на посылке были обнаружены следы взрывчатки. Она также указала, что в произошедшем разбирается полиция.

Ранее Симоньян обратилась к предпринимателю Илону Маску после того, как принадлежащая ему соцсеть Twitter сняла с ее аккаунта и ряда других профилей пометку «СМИ, финансируемое государством». Она поблагодарила бизнесмена словами «по-братски, Илон, от души».