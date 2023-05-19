Маргарита Симоньян заявила о пришедшей на работу бандероли со взрывчаткой

Главред RT Симоньян заявила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки

Главред RT Маргарита Симоньян заявила в своем Telegram-канале, что на ее имя на работу пришла бандероль со следами взрывчатки.

«На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается», — сообщила Симоньян. Позже она пояснила, что бандероль была прислана из Гонконга, взрывного устройства внутри не обнаружено. «Моя жизнь становится все увлекательнее»,— отметила Главред RT.