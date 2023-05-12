Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:14, 12 мая 2023Силовые структуры

Аферисты собирали деньги с россиян от имени главреда RT якобы на СВО

МВД задержало пермяков за хищения денег от имени главреда RT Симоньян якобы на СВО

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Полицейские задержали троих жителей Перми по подозрению в мошенничестве, которые представлялись россиянам главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян и собирали деньги якобы на помощь российским военным в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Хищения совершались через несколько каналов в мессенджере, которые велись от имени Симоньян, на которые было подписано сто тысяч пользователей из разных регионов страны. Аферисты публиковали там сообщения о необходимости закупки техники для нужд военнослужащих, находящихся на СВО. Граждане перечисляли деньги на банковские карты, якобы волонтеров, но на самом деле их получали подозреваемые.

Преступная схема была вскрыта после обращения в правоохранительные органы Симоньян. Полиция установила личности участников мошенничества, которые оказались жителями Перми. Оборот по их счетам за последние полтора месяца превысил семь миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Минобороны России опровергло сообщения о прорыве обороны в зоне СВО. Что происходит на линии боевого соприкосновения?
В Петербурге медсестра в доме ребенка обожгла трехлетнюю девочку
Российские банки стали чаще предлагать платную скидку на ипотеку
Российская блогерша рассказала о предложениях от OnlyFans
В Госдуме захотели ввести «налог на развлечения» для помощи мобилизованным
Аферисты собирали деньги с россиян от имени главреда RT якобы на СВО
Боррель указал на возможность Китая извлечь выгоду из любого исхода СВО
Мощный пожар в Подмосковье попал на видео
В Крыму на стройке Соборной мечети нашли пакет с торчащими проводами
В Индии самка ягуара умерла из-за травм после спаривания с самцом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.