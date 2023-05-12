Аферисты собирали деньги с россиян от имени главреда RT якобы на СВО

МВД задержало пермяков за хищения денег от имени главреда RT Симоньян якобы на СВО

Полицейские задержали троих жителей Перми по подозрению в мошенничестве, которые представлялись россиянам главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян и собирали деньги якобы на помощь российским военным в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Хищения совершались через несколько каналов в мессенджере, которые велись от имени Симоньян, на которые было подписано сто тысяч пользователей из разных регионов страны. Аферисты публиковали там сообщения о необходимости закупки техники для нужд военнослужащих, находящихся на СВО. Граждане перечисляли деньги на банковские карты, якобы волонтеров, но на самом деле их получали подозреваемые.

Преступная схема была вскрыта после обращения в правоохранительные органы Симоньян. Полиция установила личности участников мошенничества, которые оказались жителями Перми. Оборот по их счетам за последние полтора месяца превысил семь миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.