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09:06, 15 июля 2025Силовые структуры

Один из обвиняемых в покушении на Собчак и Симоньян оказался учеником восьмого класса

Обвиняемый в покушении на Собчак и Симоньян оказался школьником
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Один из обвиняемых по уголовному делу о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак в момент задержания являлся учеником восьмого класса. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает ТАСС.

По решению суда, обвиняемому в разбое и хулиганстве школьнику продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

13 июля сообщалось, что дело о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак пополнилось тремя новыми фигурантами.

15 июля 2023 года ФСБ предотвратила убийства Симоньян и Собчак, готовящиеся по заданию Службы безопасности Украины. Расправиться с журналистками намеревались члены неонацистской группировки «Параграф-88».

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