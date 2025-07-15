Один из обвиняемых в покушении на Собчак и Симоньян оказался учеником восьмого класса

Обвиняемый в покушении на Собчак и Симоньян оказался школьником

Один из обвиняемых по уголовному делу о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак в момент задержания являлся учеником восьмого класса. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает ТАСС.

По решению суда, обвиняемому в разбое и хулиганстве школьнику продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

13 июля сообщалось, что дело о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак пополнилось тремя новыми фигурантами.

15 июля 2023 года ФСБ предотвратила убийства Симоньян и Собчак, готовящиеся по заданию Службы безопасности Украины. Расправиться с журналистками намеревались члены неонацистской группировки «Параграф-88».