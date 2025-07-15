Плюнувший в бургер клиента работник «Вкусно — и точка» заявил о страхе и угрозах расправы

Плюнувший в бургер работник «Вкусно — и точка» заявил об угрозах расправы

Работник сети ресторанов «Вкусно — и точка» из Каменска-Шахтинска Ростовской области, который плюнул в бургер клиента, заявил о страхе из-за угроз расправы. Об этом пишет Baza в Telegram.

В беседе с изданием молодой человек в деталях рассказал свою версию инцидента. По его словам, он в одиночку работал в ночную смену и не смог сразу принять заказ от одной из подъехавших машин, в которой находились несколько человек, один из которых возмутился задержкой. «Он спросил: что вы там, спите, якобы не работаете?, — поделился сотрудник сети. — Сразу начал обращаться на ты: сделай картошку, сделай комбо. Потом приехал на окно оплаты и спрашивает матом: что, мы надоели уже? Я сказал: "Ну, есть такое"».

Как утверждает собеседник Baza, мужчина начал переходить на личности, оскорблять его и потребовал следить за своей речью, хотя молодой человек так и не понял, что на тот момент сказал не так. Кроме того, клиент якобы заявил, что выйдет из машины и «набьет лицо» сотруднику ресторана, однако тот не стал отвечать на его агрессию. «А вот что уже дальше случилось — всем известно. Я вообще не знаю, что делать. Все эти комментарии — меня обещают найти, расправиться — мне страшно», — пожаловался россиянин.

Он добавил, что когда резонанс стихнет, то начнет искать новую работу, однако усомнился в возможности вновь устроиться в общепит.

Ранее молодой человек заявил, что якобы докладывал руководству о поведении клиентов, однако реакции не последовало, поэтому он и решил ситуацию по-своему.

Скандальное видео, на котором сотрудник сети ресторанов «Вкусно — и точка» плюет в бургер, появилось в сети 14 июля. После поднявшегося резонанса в пресс-службе компании заявили «Ленте.ру», что работник уволен и выразили признательность записавшему инцидент гостю.