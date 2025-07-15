Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 15 июля 2025Россия

Плюнувший в бургер сотрудник «Вкусно — и точка» объяснился

Плюнувший в бургер сотрудник «Вкусно — и точка» заявил, что ему угрожали
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Сотрудник сети быстрого питания «Вкусно — и точка», плюнувший в бургер при приготовлении в Каменске-Шахтинском Ростовской области, объяснился. Молодой человек заявил, что клиенты ему угрожали и оскорбляли, поэтому он не сдержал эмоций и слюны. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Юноша пояснил, что работал в вечернюю смену 14 июля в зоне обслуживания автомобилей. По версии сотрудника, некоторые гости вели себя неадекватно и требовали, чтобы он поскорее собрал и отдал их заказы. В противном случае они якобы пообещали выйти из машины и ударить его.

Молодой человек обо всем доложил руководству, но реакции не последовало. Тогда работник решил ситуацию по-своему.

После появления видео в соцсетях, где он плюет в бургер, его сразу уволили.

Представители «Вкусно — и точка» в беседе с «Лентой.ру» поблагодарили гостя за видео с нарушениями. Они подчеркнули, что подобное поведение работника не соответствует ценностям компании.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп дал 50 дней не нам, а Украине». Что военкоры говорят о новых условиях, которые президент США поставил перед Россией?

    Раскрыты места в России для бюджетных поездок в августе

    Юрий Антонов удивился званию самого высокооплачиваемого артиста России

    Тактаров рассказал о разбросанных по всему миру своих детях

    Женщина разбогатела на 3,9 миллиона рублей благодаря совету подруги

    Российская блогерша показала тату после лазерной эпиляции с фразой «там дыра»

    На турецкой свадьбе 60 человек отравились тортом

    В России отреагировали на ультиматум Трампа о сроках завершения конфликта на Украине

    В зоне СВО появился российский «Странник»

    ВСУ в третий раз ударили по зданию суда в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости