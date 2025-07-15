Плюнувший в бургер сотрудник «Вкусно — и точка» объяснился

Плюнувший в бургер сотрудник «Вкусно — и точка» заявил, что ему угрожали

Сотрудник сети быстрого питания «Вкусно — и точка», плюнувший в бургер при приготовлении в Каменске-Шахтинском Ростовской области, объяснился. Молодой человек заявил, что клиенты ему угрожали и оскорбляли, поэтому он не сдержал эмоций и слюны. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Юноша пояснил, что работал в вечернюю смену 14 июля в зоне обслуживания автомобилей. По версии сотрудника, некоторые гости вели себя неадекватно и требовали, чтобы он поскорее собрал и отдал их заказы. В противном случае они якобы пообещали выйти из машины и ударить его.

Молодой человек обо всем доложил руководству, но реакции не последовало. Тогда работник решил ситуацию по-своему.

После появления видео в соцсетях, где он плюет в бургер, его сразу уволили.

Представители «Вкусно — и точка» в беседе с «Лентой.ру» поблагодарили гостя за видео с нарушениями. Они подчеркнули, что подобное поведение работника не соответствует ценностям компании.