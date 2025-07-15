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14:01, 15 июля 2025Россия

Плюющий в бургер сотрудник «Вкусно — и точка» попал на видео

Опубликовано видео с плюющим в бургер сотрудником сети «Вкусно — и точка»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с плюющим в бургер сотрудником ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» в Ростовской области. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно, как молодой человек на кухне ресторана собирает бургер и в ходе процесса делает плевок на одну из котлет, втирает его пальцем и кладет сверху вторую котлету.

Как стало известно, запись сделана во «Вкусно — и точка» на Народной улице в Каменске-Шахтинском. Автор видео рассказал, что перед этим сотрудник грубо с ним разговаривал, поэтому он решил включить камеру.

В пресс-службе компании «Ленте.ру» заявили, что данный работник уволен. Там заверили, что подобное поведение не соответствует ценностям «Вкусно — и точка» и выразили признательность записавшему инцидент гостю.

В июле 2022 года сеть быстрого питания уже оказывалась в центре скандала. Тогда в интернете появилось видео с налетом птиц на булки, предназначенные для изготовления бургеров в одном из ресторанов «Вкусно — и точка» в Москве. На кадрах видно, что вороны облепили весь верхний поддон с продуктами, стоящий на улице. После начавшегося резонанса представители компании заявили, что все испорченные ингредиенты утилизировали.

Вот это да!
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