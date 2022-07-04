Налет птиц на булки для бургеров «Вкусно — и точка» в Москве сняли на видео

В Москве птицы налетели на партию булок для бургеров «Вкусно — и точка» и попали на видео

В Москве очевидец снял на видео налет птиц на партию булок, которые, предположительно, предназначены для изготовления бургеров в сети ресторанов «Вкусно — и точка» (российский преемник «Макдоналдса»). Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Что там в Москве?».

Инцидент произошел в Алтуфьево. На кадрах видно, как стая птиц оцепила поддоны, стоящие на улице, в которых находятся булки.

«Вот сначала они едят эти булочки, а потом булочки едят все остальные», — прокомментировал автор видео происходящее.

Ранее посетительница одного из ресторанов «Вкусно — и точка» пожаловалась, что обнаружила плесень на своем бургере. Женщина опубликовала фотографии некачественной продукции, на которых можно увидеть плесень на одной из булочек бургера.