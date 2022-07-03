Посетительница «Вкусно — и точка» пожаловалась на бургер с плесенью

Посетительница ресторана «Вкусно — и точка» в Москве поделилась фото бургера с плесенью

Посетительница одного из ресторанов сети быстрого питания «Вкусно — и точка» (российский преемник «Макдоналдса») в Москве пожаловалась, что обнаружила плесень на своем бургере. Фотографиями некачественной продукции она поделилась с Telegram-каналом «Говорит и показывает Москва».

На снимках можно увидеть плесень на одной из булочек бургера. Отмечается, что фотографии были сделаны накануне в одном из ресторанов «Вкусно — и точка» в районе Хорошево-Мневники.

Представители сети ресторанов пока не прокомментировали кадры.

Ранее американская журналистка Андреа Палашано поделилась впечатлениями после визита ресторана «Вкусно — и точка» на Пушкинской площади в Москве. В частности, она обратила внимание на то, что после перезапуска из меню исчезли «Биг Мак», «Хэппи Мил» и «Макфлури».

«Макдоналдс» объявил об окончательном уходе с российского рынка в мае. Бизнес компании в России выкупил предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Открытие отечественного преемника «Макдоналдса» состоялось 12 июня, сеть переименовали во «Вкусно — и точка».