Объявлено название российского преемника «Макдоналдса»

Сменившую в России ушедший McDonald’s сеть ресторанов назвали «Вкусно и точка»

Российский преемник «Макдоналдса» теперь будет именоваться «Вкусно и точка». Об этом в воскресенье, 12 июня, рассказал корреспондент «Ленты.ру» с Пушкинской площади.

Новое название объявил посетителям гендиректор компании Олег Пароев. «Сейчас у всех много вопросов о названии и развитии. Нас всегда ценили и любили наши потребители, они возвращались в первую очередь за неповторимой атмосферой», — заявил он, уточнив, что на новом логотипе сети изображена картошка.

Сменившая в России ушедший McDonald’s сеть ресторанов откроется на Пушкинской площади в Москве в 12:00 в День России. Остальные 14 ресторанов будут встречать гостей чуть раньше — в 11:00.

Ранее новый владелец «Макдоналдса» в России бизнесмен Александр Говор раскрыл подробности перезапуска ресторанов фастфуда. Он заявил, что на территории страны планируется открывать до 80 новых ресторанов сети в неделю.

16 мая стало известно, что компания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. 19 мая определился новый владелец российской сети ресторанов — им стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор.