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«Макдоналдс» покинет Россию после 30 лет работы

«Макдоналдс» продаст весь бизнес в России после 30 лет работы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Спустя два месяца после закрытия ресторанов сеть «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе с российского рынка и продаже всех торговых точек. Она продолжала платить зарплату сотрудникам и сохранила за собой помещения, но все же решила прекратить свое более чем 30-летнее присутствие в стране. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Причиной для такого развития событий стал военный конфликт на Украине, приведший к гуманитарному кризису, и непредсказуемая операционная обстановка, не позволяющая строить планы. В «Макдоналдс» подчеркнули, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям компании.

У нас есть обязательства перед глобальным сообществом, и мы должны оставаться непоколебимыми в своих ценностях.

Крис КемпчинскиИсполнительный директор McDonald's

Потери — более миллиарда

Уход из России означает для головной компании значительные потери. По предварительным оценкам, речь идет об активах, в основном неденежных, на сумму 1,2-1,4 миллиарда долларов. Такая сумма складывается как из убытков от пересчета валюты, ранее учтенной в капитале акционеров, так и из списания чистых инвестиций в российский рынок.

«Макдоналдс» мог бы сократить расходы, но решил до последнего поддерживать своих сотрудников. Как говорится в сообщении, работники продолжат получать зарплату до завершения сделки. После этого они смогут трудоустроиться к новому работодателю. В компании ожидают, что весь бизнес отойдет одному покупателю.

Новый бренд

Источники российских изданий утверждают, что торговые точки откроются под новой вывеской. Коллектив предполагается полностью сохранить, как и большинство позиций меню.

Однако в сделку, подчеркивают в McDonald's, войдет запрет как на бренд, так и на наименование всех позиций

Сотрудничество с поставщиками также предполагается продолжить, поскольку более 90 процентов из них являются российскими компаниями. Возобновление работы может произойти уже в середине июня. В то же время пока неизвестно, кто может выступить потенциальным покупателем. Нет оценок и суммы возможной сделки.

Полный разрыв

Российские власти не грозили «Макдоналдс» какими-либо санкциями. В частности, компанию приводил в пример как ответственного работодателя зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В комментарии «Ленте.ру» он указывал, что сеть исполняет свои обязательства в соответствии с Трудовым кодексом, сохраняет производственные помещения и платит налоги.

Для таких компаний перезапуск или старт работы будет простым. Это, что называется, надо позвонить сотрудникам и открыть витрину

Артем Кирьянов депутат Госдумы

В этих обстоятельствах возобновить работу компания могла бы в любой момент без какого-либо противодействия со стороны властей. Однако в случае выход из России с ликвидацией юридического лица, предупредил Кирьянов, компаниям будет нелегко вернуться обратно, в том числе из-за возросшей конкуренции.

Знаковое событие

Первый ресторан «Макдоналдс» был открыт в Советском Союзе 31 января 1990 года. В первый день в нем побывали порядка 30 тысяч человек, что стало рекордом для компании. Появление компании в Москве стало знаковым событием для советского общества, свидетельством надвигающихся перемен.

В 1990-е годы компания активно развивала свое присутствие в стране, к концу десятилетия тут работали уже около 50 точек, в том числе в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Воронеже и Ярославле.

По состоянию на начало 2022 года в России действовали около 850 ресторанов сети, из них только незначительное меньшинство было открыто по франшизе. Список поставщиков насчитывает сотни компаний.

В российском отделении компании работают 62 тысячи сотрудников. По данным «Макдоналдса», компания оставалась крупнейшим российским налогоплательщиком в индустрии общественного питания — на сеть приходилось порядка 25 процентов всех налоговых поступлений в отрасли. Она лидировала в списке работодателей для молодежи в индустрии питания. Около 60 процентов работников компании были студентами.

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Платон Щукин
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