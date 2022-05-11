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В Госдуме оценили сложность возвращения в Россию западных брендов

Депутат Кирьянов назвал простым возвращение в Россию для ряда западных компаний
Артем Кирьянов

Артем Кирьянов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Проще всего в Россию будет вернуться тем западным брендам, которые полностью не закрыли бизнес в России. Сложности возникнут у тех, кто полностью разорвал связи с Москвой. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Кого ждут в России

Для сети ресторанов «Макдоналдс», которая приостановила работу в России 14 марта, нет препятствий для возобновления деятельности в стране. Компании не нужно открываться под другим брендом для этого, считает депутат. Он назвал причины, по которым ряду предприятий будет сложно вновь начать работу.

Должно быть желание работать в России и готовность исполнять требования российского законодательства

Артем Кирьяновдепутат Госдумы

«Мы должны разделять две вещи. Первое — вынужденный физический отказ ряда компаний работать в России. Эта вынужденность связана с политическим давлением тех стран, где находятся материнские компании. Вторая часть вопроса — насколько в действительности компании выходят из бизнеса в России. Пока компания платит зарплату своим сотрудникам, пока компания выполняет свои договорные обязательства, например, по аренде, уплате налогов, мы такую компанию не можем считать вышедшей из бизнеса и покинувшей российский рынок», — сказал парламентарий.

В качестве примера он привел «Макдоналдс», который выплачивает зарплату из расчета среднегодовой зарплаты сотрудника и, как полагается российским Трудовым кодексом, сохраняет свои производственные помещения.

Для таких компаний перезапуск или старт работы будет простым. Это, что называется, надо позвонить сотрудникам и открыть витрину

Артем Кирьяновдепутат Госдумы

Издержки конкуренции

Сложности с возобновлением деятельности ждут те компании, которые юридически остановили работу в стране. Их место может быть уже занято другими предприятиями.

«Если мы говорим о тех компаниях, которые действительно уходят из России с ликвидацией юридического лица, с выходом из договорных отношений, им будет нелегко вернуться обратно. Бизнес не терпит какого-либо вакуума, на место этих компаний, особенно в сфере общественного питания и бытового обслуживания, придут другие. Эти другие будут российскими, они будут выстраивать свою деятельность под тех клиентов, которые остались брошены западными компаниями», — отметил Артем Кирьянов.

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В то же время с точки зрения российского законодательства барьеров для тех, кто решил вернуться на российский рынок, не будет.

«Юридических сложностей быть не должно. Это не позиция Российской Федерации, не позиция власти. Мы как раз за то, чтобы все компании работали в штатном режиме, и никаких юридических препятствий мы не будем устраивать. Это санкционная политика не наша, это санкционная политика Соединенных Штатов и их союзников, поэтому от нее будут страдать сами компании», — заключил депутат.

После начала спецоперации на Украине многие иностранные компании заявили об уходе с российского рынка в знак протеста. Однако ряд предприятий заявил не о полном прекращении деятельности, а лишь о временной заморозке. Такие организации продолжают платить аренду, налоги и зарплаты сотрудникам.

Так, IKEA, которая приостановила работу в России в начале марта, продлила срок оплаты труда почти 15 000 сотрудников до августа, передает Reuters.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия открыта для компаний, которые захотят вернуться в страну.

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Мария Сметанина
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