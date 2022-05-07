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Володин заявил об открытости России для зарубежных компаний

Спикер Госдумы Володин заявил об открытости России для зарубежных компаний

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Россия открыта для зарубежных компаний, которые захотят вернуться в страну. Его цитирует пресс-служба нижней палаты парламента.

«В этом вопросе самое важное — определенность. Готовы работать дальше — мы никого не выгоняем: наша страна открыта, приветствует инвестиции в свою экономику», — заявил спикер.

При этом он отметил, что ушедшим с российского рынка под давлением США компаниям будет непросто вернуться обратно: их нишу быстро займут российские и азиатские фирмы. Володин подчеркнул, что им стоит определиться, намерены ли они продолжать вести работу в России.

Ранее обозреватели газеты Financial Times выразили мнение, что западным компаниям, которые приняли решение покинуть российский рынок, приходится «танцевать с дьяволом». Отмечается, что отсутствие потенциальных покупателей, дорогостоящие последствия ухода с российского рынка и неопределенные перспективы возвращения на него приводят к тому, что западные компании несут огромные убытки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд стран ввел против санкции против страны, а десятки компаний остановили свои производства и продажу товаров на ее территории.

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Алиса Реброва
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