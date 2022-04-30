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Стало известно о болезненном выходе западных компаний из российского бизнеса

FT заявила об огромных убытках западных компаний, решивших уйти с российского рынка

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Западным компаниям, которые приняли решение покинуть российский рынок, приходится «танцевать с дьяволом». Такое мнение выразили обозреватели газеты Financial Times.

Они отмечают, что многие фирмы оказались перед тремя вариантами: экспроприацией Россией, продажей находящимся под санкциями россиянам и попыткой привлечь инвестиции от китайских или ближневосточных покупателей. В итоге компаниям приходилось искать наименее болезненный выход.

Однако отсутствие толп потенциальных покупателей, дорогостоящие последствия ухода с российского рынка и неопределенные перспективы возвращения на него приводят к тому, что западные компании несут огромные убытки. В частности, авторы материала напомнили о прекращении банковской и страховой деятельности в России Societe Generale и продаже его доли в российском банке. В результате французский конгломерат потерял 3,1 миллиарда евро. Данная сделка, считают обозреватели FT, лишь подчеркивает трудности, с которыми приходится сталкиваться компаниям, решившим уйти из российского бизнеса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввел санкции против России.

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Ксения Назарова
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