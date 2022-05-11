«Макдоналдс» задумался о возобновлении работы в России под другим брендом

«Известия»: «Макдоналдс» может вернуться в Россию под другим брендом

В американской сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» задумались о возобновлении работы в России под другим брендом. Об этом в среду, 11 мая, пишут «Известия» со ссылкой на источники на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией.

Собеседники издания отметили, что к настоящему времени компания не приняла окончательное решения о возвращении на российский рынок, однако шаги по данному вопросу пора предпринять.

«Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать», — пояснил один из собеседников издания.

Ранее сообщалось, что прибыль сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в первом квартале 2022 года упала на 28 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года. На это в первую очередь повлияло закрытие точек в России и на Украине.

«Макдоналдс» закрыл все 850 ресторанов в России с 14 марта из-за спецоперации на Украине. Однако 62 тысячи сотрудников сети продолжили получать зарплаты. Сообщалось, что предприятие рассчитывает возобновить работу заведений в стране после нормализации ситуации.