Прибыль «Макдоналдса» упала после закрытия ресторанов в России

Прибыль «Макдоналдса» за первый квартал 2022-го упала на 28 процентов

Прибыль сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в первом квартале 2022 года упала, на что в первую очередь повлияло закрытие точек в России и на Украине, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованную финансовую отчетность компании.

Согласно данным, по итогам первых трех месяцев текущего года прибыль американской сети фастфуда упала на 28 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года. Она снизилась с 1,54 миллиарда долларов до 1,1 миллиарда.

«Макдоналдс» отметил, что понес серьезные потери из-за закрытия ресторанов в России и на Украине. Там указали, что потратили 27 миллионов долларов на оплату аренды помещений, выплаты поставщикам и зарплату работникам закрытых точек. Помимо этого, сеть списала продуктов на 100 миллионов долларов, поставлявшихся в российские и украинские рестораны. Скорее всего, эти расходы увеличатся, добавили в отчете.

При этом «Макдоналдс» сообщил, что выручка в первом квартале выросла на 11,8 процента, до 5,67 миллиарда долларов, что оказалось выше прогнозов аналитиков.

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» закрыла свои рестораны в России с 14 марта из-за спецоперации на Украине. При этом 62 тысячи сотрудников сети продолжают получать зарплату. Также отмечалось, что «Макдоналдс» вновь рассчитывает открыть заведения в стране после нормализации ситуации.

Некоторые рестораны, работающие по франшизе, тем не менее продолжают работу в разных городах России.