В России оценили сложность возвращения иностранных компаний

Депутат Арефьев заявил, что иностранные бренды смогут легко вернуться в Россию

Иностранные бренды, которые временно ушли из России после начала спецоперации на Украине, могут быстро возобновить свою деятельность в стране, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил сложность этого процесса.

Сложно ли вернуться

Некоторые предприятия хотят вернуться в Россию, например, IKEA и Inditex (управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque — прим. «Ленты.ру»), заявили в Минпромторге. Замглавы ведомства Виктор Евтухов считает, что ключевым аргументом для них является объем российского рынка. По мнению депутата Николая Арефьева, больших сложностей с возобновлением деятельности у компаний не будет.

«Ничего сложного нет, все зависит от того, в каком порядке они оставили свои предприятия, и не вмешивалось ли наше руководство в их хозяйство. Если все законсервировано, то они вернутся и начнут работу. Если же там были предложения по национализации каких-то определенных сфер, мы столкнемся с определенными сложностями, когда надо будет от национализации переходить к приватизации и возвращать все назад, если мы этого хотим», — объяснил он.

«Ушли — все, до свидания»

По словам парламентария, необходимо развивать собственное производство, а не ждать возвращения западных брендов. Он назвал «предателями» ушедшие компании.

Надо отобрать у них эти предприятия, пусть идут куда хотят. Отобрать — это не обязательно реквизировать. Сейчас котировки акций упали почти до нулевых значений. Выкупайте акции той же IKEA и «Макдоналдса», выкупайте и оставляйте у себя Николай Арефьев депутат Госдумы

«У меня мнение совершенно другое: тот, кто ушел, — идите и не оглядывайтесь, больше не приходите. Мы в советское время жили здесь без IKEA и всего остального. Хотим IKEA — давайте создавать свои такие же подразделения, пусть они готовят разборную мебель, всякую мелочь, давайте насыщать магазины и работать. У нас 35 миллионов безработных, а мы IKEA тащим сюда. Они привозят все готовое, а нам работать негде. Раз мы говорим об импортозамещении, нечего их пускать, ушли — все, до свидания», — заключил он.

После начала спецоперации на Украине многие иностранные бренды прекратили свою работу в России, однако многие не полностью прекратили деятельность, а лишь временно заморозили ее.

Так, компания IKEA в которой работает около 15 тысяч россиян в 17 регионах страны, приостановила продажи в своих магазинах и онлайн-магазине с 4 марта. Компания также приостановила свое российское производство. При этом персонал увольнять не стали, сотрудникам сохранили соцпакет и выплаты в течение трех месяцев.

