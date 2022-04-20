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Путин объяснил пользу ухода западных компаний из России

Президент Путин заявил, что российские точки питания смогут заменить западные компании

Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

Российские точки питания смогут заменить ушедшие иностранные компании. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

По мнению главы государства, уход иностранных предприятий освободит рынок и откроет новые возможности для импортозамещения. Путин выразил надежду, что замещение иностранных компаний российскими пойдет на пользу рынку и повысит качество обслуживания россиян.

Также президент отметил, что многие иностранные компании, работающие в отрасли общественного питания, используют российские продукты. «В любом случае мы будем поддерживать развитие этого вида деятельности. Это относится как раз к той сфере, которая каждый день востребована. Кушать хочется всем и каждый день, и не один раз в день», — заметил Путин.

Ранее в марте основатель российской сети общественного питания «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что повторить успех «Макдоналдс» в России отечественные производители не смогут. По словам предпринимателя, «Макдоналдс» долгие годы работала над своей моделью ведения бизнеса, а российские рестораторы сравнимых возможностей не имеют.

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Платон Щукин
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