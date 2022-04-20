Путин объяснил пользу ухода западных компаний из России

Президент Путин заявил, что российские точки питания смогут заменить западные компании

Российские точки питания смогут заменить ушедшие иностранные компании. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

По мнению главы государства, уход иностранных предприятий освободит рынок и откроет новые возможности для импортозамещения. Путин выразил надежду, что замещение иностранных компаний российскими пойдет на пользу рынку и повысит качество обслуживания россиян.

Также президент отметил, что многие иностранные компании, работающие в отрасли общественного питания, используют российские продукты. «В любом случае мы будем поддерживать развитие этого вида деятельности. Это относится как раз к той сфере, которая каждый день востребована. Кушать хочется всем и каждый день, и не один раз в день», — заметил Путин.

Ранее в марте основатель российской сети общественного питания «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что повторить успех «Макдоналдс» в России отечественные производители не смогут. По словам предпринимателя, «Макдоналдс» долгие годы работала над своей моделью ведения бизнеса, а российские рестораторы сравнимых возможностей не имеют.