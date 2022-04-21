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Российские власти увидели желание IKEA вернуться в Россию

Замглавы Минпромторга Евтухов рассказал о желании IKEA и Inditex вернуться в Россию

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Шведская компания IKEA желала бы вернуться в Россию и ищет возможности снова открыть свои торговые точки, такой же позиции придерживается Inditex (управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque). Об этом в эфире проекта «Народный вопрос» «Народного фронта» рассказал замглавы российского Минпромторга Виктор Евтухов, передает ТАСС.

В качестве причин, которые позволяют ему говорить уверенно, чиновник назвал размер российского рынка. Видит ли он какие-то конкретные действия и заявления со стороны поставщиков, Евтухов не указал.

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Платон Щукин
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