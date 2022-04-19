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Производитель Opel и Peugeot остановил завод в Калуге

Stellantis сообщил об остановке выпуска Opel, Citroen и Peugeot на заводе в Калуге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Автопроизводитель Stellantis заявил об остановке завода в Калуге, на котором собирали Opel, Citroen и Peugeot. Поводом для этого были названы растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой. Пресс-релиз, в котором компания пообещала защищать сотрудников и соблюдать международные ограничительные меры, есть в распоряжении «Ленты.ру».

В сообщении на международном сайте компании добавлена строчка, отсутствующая в российском варианте, о том, что Stellantis осуждает насилие и поддерживает все действия, которые могут восстановить мир.

В конце марта генеральный менеджер компании Карлос Таварес объяснял скорую остановку производства в Калуге нехваткой запчастей. Тогда он указывал, что экспорт уже прекращен из-за нарушения логистических цепочек, а выпускаемые автомобили идут на внутренний рынок. При этом 24 февраля, в день вхождения российской армии на территорию Украины, в Stellantis говорили об отсутствии планов сократить выпуск автомобилей на калужском заводе или перенести производство.

В настоящее время в России полноценно работают только два автопроизводителя — «УАЗ» и китайский Haval. Остальные производства либо остановлены, либо продолжаются с ограничениями. Haval позволяет сохранять выпуск автомобилей в прежнем темпе запас комплектующих, однако цены на продукцию выросли в полтора раза.

Российские власти в рамках поддержки автозаводов планируют отказаться от экологических требований и временно разрешить выпуск машин всех классов, в том числе «Евро-0».

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Платон Щукин
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