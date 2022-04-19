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В России разрешат автомобильные двигатели класса «Евро-0»

«Ъ»: в России разрешат производить автомобили с двигателями экологического класса «Евро-0»

Фото: Pixabay

В России могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание изучило проект постановления правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период». В нем говорится об упрощении требований к выпускаемым автомобилям в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года. Сейчас документ находится в аппарате правительства и проходит заключительные правки.

Необходимость отката требований до уровня 1990-х годов возникла на фоне приостановки поставок из-за рубежа электронных блоков управления. При этом власти не отказываются от катализаторов и иных компонентов, позволяющих снизить ущерб экологии.

По информации газеты, концерны уже собрали несколько тысяч машин, не соответствующих действующему в стране стандарту «Евро-5». 25 марта сообщалось, что «КамАЗ» из-за нехватки иностранных компонентов начнет предлагать дилерам грузовики с двигателями экологического класса «Евро-2», который, согласно действующим нормативам, невозможно поставить на учет в России из-за слишком большого количества выбросов.

В настоящее время, как следует из технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ОТТС), автотехника для эксплуатации в России должна соответствовать нормам «Евро-5». Приостановка требований прописана в правительственном плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций. Предполагается, что Минпромторг и Росстандарт внесут такие документы в Евразийскую экономическую комиссию.

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Марина Совина
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