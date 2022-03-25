«КамАЗ» перейдет на производство неэкологичных грузовиков

«КамАЗ» из-за нехватки компонентов перейдет на производство неэкологичных грузовиков

С апреля текущего года «КамАЗ» из-за нехватки иностранных компонентов начнет предлагать дилерам грузовики с двигателями экологического класса «Евро-2», который, согласно действующим нормативам, невозможно поставить на учет в России из-за слишком большого количества выбросов. Об этом со ссылкой на презентацию блока продаж и сервиса компании пишут «Ведомости».

В последние годы компания производила такую технику в качестве «автомобилей двойного назначения» или для экспорта в страны Африки и Латинской Америки, где экологические требования слабее, чем в России. В общей сложности в 2021 году при объеме выпуска 44 136 автомобилей на «грязные» КамАЗы пришлось 1-1,5 тысячи единиц.

В новых условиях российским потребителям будут доступны седельные тягачи и бортовые автомобили «КамАЗ» с российскими восьмицилиндровыми дизельными двигателями мощностью 240–360 лошадиных сил в исполнении «Евро-2», а не «Евро-5».

Представитель автозавода подчеркнул, что решение носит временный характер, пока компании не удастся заменить топливную аппаратуру Bosch аналогом от Алтайского завода прецизионных изделий. По его мнению, перейти на российский аналог удастся уже в мае. До этого времени грузовики класса «Евро-5» будут выпускать за счет имеющихся запасов.

В настоящее время, как следует из технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ОТТС), автотехника для эксплуатации в России должна соответствовать нормам «Евро-5». Приостановка требований прописана в правительственном плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций. Предполагается, что Минпромторг и Росстандарт внесут такие документы в Евразийскую экономическую комиссию.

Источник издания утверждает, что решение о регистрации в России автомобилей класса «Евро-2» утвердят уже на этой неделе. Таким образом, программу развития экологичного транспорта, на которую делали акцент в последние годы, поставят на паузу.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявил об угрозе сокращения производства «КамАЗа» на 40 процентов. На совещании у президента страны Владимира Путина он подчеркнул, что вынужденный простой могут уйти порядка 15 тысяч человек.