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«КамАЗу» предсказали сокращение производства на 40 процентов

Президент Татарстана Минниханов заявил об угрозе сокращения производства «КамАЗа» на 40%

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Объемы производства на заводах «КамАЗа» могут сократиться на 40 процентов, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании у президента России Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки субъектов страны. Его слова передает ТАСС. По словам главы республики, существует также угроза того, что 15 тысяч сотрудников уйдут в простой до того времени, пока не будет решен вопрос с поставками комплектующих.

«Еще одна очень важная тема — это поддержка занятости. В Татарстане больше всего пострадали и пострадают и перейдут на режим неполного рабочего времени — это машиностроительные предприятия. Вот, к примеру, по «КамАЗу» снижение объемов производства может достигнуть до 40 процентов», — сказал Минниханов. На встрече с президентом он попросил оказать федеральную поддержку в решении этой проблемы.

В марте глава пресс-службы «КамАЗа» Олег Афанасьев заявил, что руководство компании задумалось об антикризисных мерах, которые могут поддержать производство на фоне санкций. Одно из возможных решений — сократить рабочую неделю. Представитель компании отметил, что из-за западных ограничений и сложной геополитической обстановки нарушаются цепочки поставок и производственные процессы.

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Помимо общих экономических санкций, ЕС запретил своим компаниям проводить сделки с некоторыми российскими контрагентами — среди них оказался «КамАЗ». На фоне начала спецоперации на Украине к началу марта в России продолжали работать чуть более половины мощностей по выпуску легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей по сравнению с 2021 годом.

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Софья Ермакова
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