«КамАЗ» задумал сократить рабочую неделю из-за санкций

«КамАЗ» заявил о возможности сокращения рабочей недели на фоне санкций

Руководство «КамАЗа» задумалось об антикризисных мерах, которые могут поддержать производство на фоне санкций. Одно из возможных решений — сократить рабочую неделю, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава пресс-службы компании Олег Афанасьев.

По его словам, деятельность «КамАЗ» пока стабильна, однако давление на российскую экономику может сказаться и на отечественном автопроме. Представитель компании отметил, что из-за западных ограничений и сложной геополитической обстановки нарушаются цепочки поставок и производственные процессы, и эти проблемы касаются не только России.

«Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, в том числе и к значительному снижению спроса на грузовики. (…) В этой связи в компании прорабатываются самые различные варианты антикризисных мер. Среди них и введение неполной рабочей недели. Документ еще не согласован и находится на рассмотрении», — заявил Афанасьев. Он добавил, что маркетологи «КамАЗа» пока не прогнозируют снижения спроса на автомобили, и эта мера будет принята лишь в крайнем случае.

В конце февраля немецкая компания Daimler Truck AG приостановила сотрудничество с «КамАЗом». Автогигант прекратил поставки комплектующих и производство грузовиков в рамках совместного предприятия «ДК Рус» в Набережных Челнах. В марте «КамАЗ» сообщил, что в связи с дефицитом импортных запчастей перейдет на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов.