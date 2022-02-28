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Daimler приостановил сотрудничество с «КАМАЗом»

Handelsblatt: германская Daimler Truck AG приостанавливает сотрудничество с «КАМАЗом»

Фото: Ольга Соколова / Globallookpress.com

Германская Daimler Truck AG приостанавливает сотрудничество с «КАМАЗом». Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на заявление представителя компании.

В частности, предполагается прекращение поставок комплектующих и производство грузовиков в рамках совместного предприятия «ДК Рус» в Набережных Челнах. В пресс-службе «КАМАЗа» сообщение газеты пока не прокомментировали.

Ранее гендиректор предприятия Сергей Когогин объявил, что компания согласовала с российским правительством план дальнейших действий и намерена выполнять обязательства перед поставщиками.

«Могу вас заверить, что и сейчас руководство компании знает, что делать, как сохранить производство и поддержать трудовой коллектив. У "КАМАЗа" есть план действий в данных условиях, согласованный с правительством России, и мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы компания развивалась, а работники чувствовали себя уверенно», — приводит его слова «Интерфакс».

«КАМАЗ» является крупнейшим российским производителем тяжелых грузовиков. Компания попала в санкционный список ЕС. Кроме нее, там также оказались «Севкомфлот», «Севмаш» и «Ростех», ракетно-космический центр «Прогресс» и авиационный завод КнААЗ в Комсомольске-на-Амуре, который производит самолеты «Су». А также банки: Альфа-банк, «Открытие», «Россия» и Промсвязьбанк.

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Платон Щукин
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