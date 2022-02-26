Евросоюз ввел санкции против четырех российских банков

Европейский союз внес в санкционные списки четыре российских банка — Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС, передает ТАСС.

В санкционные списки Евросоюза попали 60 ведущих компаний российского военно-промышленного комплекса, в том числе самолетостроительные и кораблестроительные предприятия.

Рестрикции введены против Министерства обороны, Службы внешней разведки, «Оборонпрома» и «Оборонэкспорта», а также предприятий оборонного комплекса.

В черном списке Евросоюза оказали российские предприятия «Камаз», «Севкомфлот», «Севмаш» и «Ростех», ракетно-космический центр «Прогресс» и авиационный завод КнААЗ в Комсомольске-на-Амуре, который производит самолеты «Су».

Ранее стало известно, что Европейский союз внес в санкционные списки зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и других российских чиновников. Документ Евросоюза также подтвердил введение санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. К заявлению приложен список из 98 фамилий всех включенных в черный список ЕС, число фигурантов которого таким образом увеличилось до 670 человек.

