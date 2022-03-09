«КамАЗ» перейдет на российские запчасти

Компания «КамАЗ» в марте перейдет на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов. Об этом в среду, 9 марта, пишут «Известия» со ссылкой на на письмо гендиректора торгово-финансовой компании «Камаз» Дмитрия Леонова руководителям дилеров концерна.

По данным газеты, компания уже столкнулась с дефицитом импортных запчастей из-за санкций, что не позволит ей выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). В этой связи, отмечается в письме Леонова, автомобили всего модельного ряда К3 с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами — КПП 154, двигателями КамАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ. «В случае отсутствия модификаций с российскими комплектующими заказ моделей к производству приниматься не будет», — пишет гендиректор.

В свою очередь представитель «Камаза» Олег Афанасьев сообщил изданию, что сейчас производитель полностью обеспечен комплектующими и планирует продолжить выпуск других, более дорогих, серий грузовиков. По его словам, компания прорабатывает поставку комплектующих, при этом все больше она будет смещаться на более локализованный в России модельный ряд К3, охватывающий всю потребность рынка. При этом в марте планируется продолжить выпускать и модели К5, поскольку есть запасы по комплектующим, добавил Афанасьев.

26 февраля Евросоюз на фоне спецоперации России по защите республик Донбасса ввел санкции против 60 ведущих компаний российского военно-промышленного комплекса, в том числе самолетостроительные и кораблестроительные предприятия. В черном списке Евросоюза оказались российские предприятия «КамАЗ», «Севкомфлот», «Севмаш» и «Ростех», ракетно-космический центр «Прогресс» и авиационный завод КнААЗ в Комсомольске-на-Амуре, который производит самолеты «Су».

