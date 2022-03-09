Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«КамАЗ» перейдет на российские запчасти

«Известия»: «КамАЗ» в марте перейдет на производство грузовиков из российских компонентов

Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

Компания «КамАЗ» в марте перейдет на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов. Об этом в среду, 9 марта, пишут «Известия» со ссылкой на на письмо гендиректора торгово-финансовой компании «Камаз» Дмитрия Леонова руководителям дилеров концерна.

По данным газеты, компания уже столкнулась с дефицитом импортных запчастей из-за санкций, что не позволит ей выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). В этой связи, отмечается в письме Леонова, автомобили всего модельного ряда К3 с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами — КПП 154, двигателями КамАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ. «В случае отсутствия модификаций с российскими комплектующими заказ моделей к производству приниматься не будет», — пишет гендиректор.

Материалы по теме:
Германия решила заблокировать «Северный поток-2» Сможет ли Европа обойтись без поставок российского газа?
Германия решила заблокировать «Северный поток-2»Сможет ли Европа обойтись без поставок российского газа?
22 февраля
Путин подписал указ о специальных экономических мерах. Как Россия ответила на санкции?
Путин подписал указ о специальных экономических мерах.Как Россия ответила на санкции?
28 февраля
С пустой трубой. Давление на Россию может привести к энергетическому голоду и распаду Европы
С пустой трубой.Давление на Россию может привести к энергетическому голоду и распаду Европы
5 марта

В свою очередь представитель «Камаза» Олег Афанасьев сообщил изданию, что сейчас производитель полностью обеспечен комплектующими и планирует продолжить выпуск других, более дорогих, серий грузовиков. По его словам, компания прорабатывает поставку комплектующих, при этом все больше она будет смещаться на более локализованный в России модельный ряд К3, охватывающий всю потребность рынка. При этом в марте планируется продолжить выпускать и модели К5, поскольку есть запасы по комплектующим, добавил Афанасьев.

26 февраля Евросоюз на фоне спецоперации России по защите республик Донбасса ввел санкции против 60 ведущих компаний российского военно-промышленного комплекса, в том числе самолетостроительные и кораблестроительные предприятия. В черном списке Евросоюза оказались российские предприятия «КамАЗ», «Севкомфлот», «Севмаш» и «Ростех», ракетно-космический центр «Прогресс» и авиационный завод КнААЗ в Комсомольске-на-Амуре, который производит самолеты «Су».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Центробанк ввел временные изменения на операции с наличной валютой
В МИД России заявили о колоссальном ущербе для ЕС от санкций против Москвы
В МИД оценили логику Запада при введении санкций против России
Япония отказала Украине в поставках вооружений
Трамп обвинил Европу в использовании США в своих целях
США объяснили отказ в оперативной поставке «Железного купола» Украине
Россияне обсудили странную судьбу особняка 1917 года в Москве
В Турции спрогнозировали дальнейший рост цен на нефть из-за санкций
ОАЭ и Саудовская Аравия отказались разговаривать с Байденом по телефону
«КамАЗ» перейдет на российские запчасти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.