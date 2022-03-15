Китайские машины в России стали дороже

«Ъ»: китайский автопроизводитель Haval поднял цены на новые машины на 40-50 процентов

На фоне остановки почти всего производства в массовом сегменте легковых автомобилей в России китайский автопроизводитель Haval поднял цены на машины, сходящие с конвейера. В среднем автомобили марки стали дороже на 40-50 процентов, пишет «Коммерсантъ».

Источники на рынке указывают, что такой шаг — большая редкость, но в нынешних условиях он может быть оправдан. Согласно прайс-листу, стоимость машин, которые выпускаются в Туле в настоящее время, выросла на 950-980 тысяч рублей.

Еще недавно завод работал в три смены, но теперь, столкнувшись с нехваткой комплектующих, изменил график, убрав одну из смен. Площадка, пусть и с запозданием по сравнению с остальными участниками рынка, столкнулась с нехваткой комплектующих. Собеседник издания отметил, что запасов хватит на полтора месяца, за это время могут наладить цепочки.

Модели Haval, которые уже находятся у дилеров, подорожали за неделю на 20 процентов, что сравнимо с повышением по остальным брендом. Если курсы валют продержатся еще неделю, утверждается в материале, компания начнет отгрузку по новой стоимости. Впрочем, в ряде регионов утверждают, что и сейчас модели Haval выросли в цене на 40-50 процентов.

Остальные китайские автомобили в Россию импортируются. Так, производство Geely находится в Белоруссии, но оно ушло во внеплановый простой с 16 марта до 1 апреля из-за нехватки компонентов.

Опрошенные «Ъ» дилеры отказались давать прогнозы по поводу цен, отмечая, что те поднимаются «буквально каждый день». На сайте Haval стоимость скрыта для всех моделей. Собеседник издания утверждает, что концерн пошел на такой шаг осознанно из-за частого пересмотра. Эксперты отмечают, что ситуация на российском авторынке абсолютно новая и в первую очередь неясно, когда дилеры смогут получать новые автомобили, поскольку проблемы с комплектующими только нарастают.

Ранее эксперты отмечали, что ограничения на поставки новых импортных автомобилей и запасных частей к ним в Россию приведет к всплеску мошенничества и росту стоимости страхования. В том числе возможен рост числа угонов для того, чтобы разобрать автомобили на запчасти.