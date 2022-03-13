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Россиян предупредили о росте угонов автомобилей

Страховщик Черных допустил рост числа угонов автомобилей в России для разбора на запчасти

Фото: Pixabay

Опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что ограничения на поставки новых импортных автомобилей и запасных частей к ним в Россию вызовет всплеск мошенничества. При этом средняя стоимость страхования машин вырастет.

Директор департамента по работе с автобизнесом «Росгосстраха» Сергей Кириченко заявил, что события развиваются стремительно, поэтому прогнозы делать трудно. Он напомнил, что ряд производителей приостановили поставки новых автомобилей и деталей к ним в Россию. Страховщик допустил, что стоимость некоторых моделей машин в эконом-классе вырастет в 1,5-2 раза.

В свою очередь заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных предупредил россиян о росте числа угонов автомобилей для разбора на запчасти.

«Возможно, на этой волне активизируются мошенники, которые будут инсценировать ДТП, чтобы получить от страховых компаний денежные возмещения в условиях проблем с ремонтом машин из-за отсутствия запчастей», — предположил он.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков дал советы российским продавцам и покупателям подержанных машин. Они предупредил о начале долгой фазы дефицита автомобилей в России.

Марина Совина
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