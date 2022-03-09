Автоэксперт дал советы российским продавцам и покупателям подержанных машин

В условиях дефицита автомобилей в России продавцам подержанных машин не стоит торопиться их продавать, покупателям нужно как можно скорее приобрести автомобили по оптимальным ценам. Такие советы дал россиянам автоэксперт Максим Кадаков, сообщает журнал «За рулем».

«Если вы продавец, то не торопитесь продавать. Вероятно, что через какое-то время продадите дороже. Скидывать цену в нынешней ситуации вообще нет смысла. Если вы покупатель — наверное, надо пытаться сильнее продавливать продавца с тех задранных цен на рынке б/у, которые подскочили одномоментно», — считает Кадаков.

Он заявил о начале долгой фазы дефицита автомобилей в России и подчеркнул, что если раньше спор за цену автомобиля был в районе 100 тысяч рублей, то сейчас эта сумма значительно увеличится. Россияне будут продавать за полтора миллиона машины, которые днем ранее торговались за миллион, уверен автоэксперт.

По словам Кадакова, при наличии средств автомобиль сейчас стоит покупать, если он продается лишь на 15-20 процентов дороже, чем это было две недели назад. «Предпосылок к тому, что он станет дешевле, нет», — подытожил он.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто назвал россиянам альтернативу автомобилям из Европы. Он считает, что китайский автопром сможет заменить европейский. Такие поставщики смогут прочно закрепиться на рынке, если будут предлагать конкурентные цены, подчеркнул специалист.

После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Россию в знак протеста покинули около 230 международных компаний, подсчитала Йельская школа менеджмента. Среди них крупнейшие производители автомобилей. Так, о прекращении поставок заявил немецкий концерн Volkswagen, который производит бренды Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini и Ducati, а также Volvo, General Motors, Suzuki и Ford.