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Эксперт назвал альтернативу автомобилям из Европы

Автоэксперт Моржаретто: китайский автопром сможет заменить европейский на рынке в России

Фото: Pixabay

Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал россиянам альтернативу автомобилям из Европы. Его слова передает агентство «Прайм».

Моржаретто считает, что китайский автопром сможет заменить европейский на рынке в России. Китайцы и до настоящего времени быстро догоняли поставщиков из других стран, а сейчас у них есть все шансы прочно закрепиться на рынке — особенно, если они будут предлагать конкурентные цены.

«Корейский автопром пока на ступеньку выше китайского, но высота этой "ступени" невелика, и само ее наличие объясняется тем, что у корейцев есть большая фора — они начали осваивать российский авторынок на несколько десятилетий раньше», — добавил эксперт. Он подчеркнул, что Корея предлагает более широкий ряд моделей, а их марки считаются самыми надежными в США. Однако машины из Китая примерно на 10 процентов дешевле корейских, но не уступают по дизайну и качеству.

Моржаретто заявил, что главной проблемой отечественного авторынка сейчас является отсутствие цен. «Китайские компании тоже приостановили сейчас продажи по причине отсутствия стабильности валютного курса. Машин на складах много, заводы работают, но китайцы ждут, когда установится курс рубля по отношению к доллару или юаню», — объяснил он. Специалист подчеркнул, что цены будут выше, но «не станут шоком для покупателей».

Ранее сообщалось, что британский производитель Rolls-Royce, который входит в немецкий автоконцерн BMW AG, принял решение временно прекратить поставки люксовых машин в Россию на фоне ситуации вокруг Украины. О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявили Porsche, Volkswagen, Toyota и ряд других компаний.

Марина Совина
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