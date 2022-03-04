Rolls-Royce приостановил поставки машин в Россию

Британский производитель Rolls-Royce, который входит в немецкий автоконцерн BMW AG, принял решение временно прекратить поставки люксовых машин в Россию на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на официального представителя марки.

«Ситуация в регионе остается неопределенной. В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок. Мы продолжаем оценивать ситуацию, а также возможные последствия для нашего бизнеса», — заявили в компании.

Ранее 4 марта немецкая автомобильная марка Porsche также объявила о прекращении поставки автомобилей на территорию России. Компания Porsche была представлена в 20 городах страны. Всего в 2021 году в Россию было поставлено 6262 автомобиля. Самой популярной моделью стал кроссовер Cayenne.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Asos, Mango, Nike, Hermes и рядом других крупных компаний.