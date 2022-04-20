Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Немецкий производитель шин Continental возобновил производство в России

Немецкий производитель шин Continental возобновил производство в России с прошлой недели

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкий производитель шин и автозапчастей Continental решил возобновить производство на своем заводе в Калуге. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, производство в России возобновилось с прошлой недели. По данным издания, компания приняла такое решение из-за «суровых уголовных последствий», которыми угрожали сотрудникам и руководителям, если они не удовлетворят местный спрос.

В Continental сообщили, что основой для данного шага является обязанность производителя заботиться о своих сотрудниках в России. Уточняется, что речь идет о временном производстве «в случае необходимости», которое значительно ниже предыдущих нагрузок завода.

Ранее стало известно, что автопроизводитель Stellantis заявил об остановке завода в Калуге, на котором собирали Opel, Citroen и Peugeot. Поводом для этого были названы растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой.

В марте об остановке поставок в страну объявила Volvo, затем аналогичные решения приняли Jaguar, Land Rover, BMW, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Rolls-Royce и Ferrari. Уже к началу марта в России остановилась почти половина автозаводов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Погиб выступавший с Зеленским в парламенте Греции боевик «Азова»
В Пентагоне рассказали о получаемых Украиной от других стран самолетах
В России скептически оценили перспективы «пасхального перемирия» на Украине
Приложение TikTok вернулось в российский App Store
Блогершу раскритиковали в сети за чересчур откровенное свадебное платье
Россия назвала призывы Запада по Украине «псевдомиротворческими»
Пентагон заявил об отправке вооружения в большую «черную дыру» на Украине
Стал известен новый участник АПЛ
General Motors сообщил о продлении приостановки деятельности в России
Жители Коммунарки назвали основные плюсы своего района
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.