Немецкий производитель шин Continental возобновил производство в России с прошлой недели

Немецкий производитель шин и автозапчастей Continental решил возобновить производство на своем заводе в Калуге. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, производство в России возобновилось с прошлой недели. По данным издания, компания приняла такое решение из-за «суровых уголовных последствий», которыми угрожали сотрудникам и руководителям, если они не удовлетворят местный спрос.

В Continental сообщили, что основой для данного шага является обязанность производителя заботиться о своих сотрудниках в России. Уточняется, что речь идет о временном производстве «в случае необходимости», которое значительно ниже предыдущих нагрузок завода.

Ранее стало известно, что автопроизводитель Stellantis заявил об остановке завода в Калуге, на котором собирали Opel, Citroen и Peugeot. Поводом для этого были названы растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой.

В марте об остановке поставок в страну объявила Volvo, затем аналогичные решения приняли Jaguar, Land Rover, BMW, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Rolls-Royce и Ferrari. Уже к началу марта в России остановилась почти половина автозаводов.